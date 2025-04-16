В Самарской области экс-чиновник причинил ущерб на 450 млн рублей

В Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя территориального управления Росимущества. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
— В ходе расследования сотрудники полиции установили, что обвиняемый использовал свое служебное положение и продавал земли, находящиеся в государственной собственности, — отметили в сообщении.
Участки находились под охраной. Причиненный ущерб оценили в 450 млн рублей. Фигурант дела не признает свою вину. Уголовное дело направили в суд. Бывший чиновник находится под стражей.