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В Самарской области экс-чиновник причинил ущерб на 450 млн рублей

Бывший самарский чиновник продавал государственную землю.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя территориального управления Росимущества. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— В ходе расследования сотрудники полиции установили, что обвиняемый использовал свое служебное положение и продавал земли, находящиеся в государственной собственности, — отметили в сообщении.

Участки находились под охраной. Причиненный ущерб оценили в 450 млн рублей. Фигурант дела не признает свою вину. Уголовное дело направили в суд. Бывший чиновник находится под стражей.