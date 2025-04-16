В Минске водитель такси врезался в фонарный столб и перевернулся, уснув за рулем

Согласно предварительным данным, ночью 16 апреля 27-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице Аэродромной. Около дома № 30 он уснул за рулем, а затем врезался в осветительную мачту. После случившегося авто перевернулось. В ГАИ рассказали, что водитель авто был доставлен в больницу для обследования.