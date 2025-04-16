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Аэролодка перевернулась на реке Амыл в Красноярском крае: начата проверка

Вчера вечером в Красноярском крае произошел инцидент на воде.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Около 9 часов вечера по местному времени аэролодка перевернулась на реке Амыл в Каратузском районе. В момент происшествия на борту находились два человека — водитель судна и пассажир.
По данным источников «МК в Красноярске», один из находившихся в лодке людей погиб, другой пропал. Его поиски ведутся.

После случившегося Абаканская транспортная прокуратура начала официальную проверку.

Специалисты изучают, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации маломерного судна и все ли требования закона были выполнены.

Транспортный прокурор взял ситуацию под личный контроль и внимательно следит за работой следственного органа, который также проводит собственную проверку обстоятельств происшествия. Пока выясняются детали случившегося и причины, по которым аэролодка перевернулась.

Ранее в Красноярском крае осудили водителя судна за смертельную аварию.