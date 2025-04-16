Аэролодка перевернулась на реке Амыл в Красноярском крае: начата проверка

Около 9 часов вечера по местному времени аэролодка перевернулась на реке Амыл в Каратузском районе. В момент происшествия на борту находились два человека — водитель судна и пассажир.

По данным источников «МК в Красноярске», один из находившихся в лодке людей погиб, другой пропал. Его поиски ведутся.