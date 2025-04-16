Аэролодка перевернулась на реке Амыл в Красноярском крае: начата проверка

Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Около 9 часов вечера по местному времени аэролодка перевернулась на реке Амыл в Каратузском районе. В момент происшествия на борту находились два человека — водитель судна и пассажир.
По данным источников «МК в Красноярске», один из находившихся в лодке людей погиб, другой пропал. Его поиски ведутся.
После случившегося Абаканская транспортная прокуратура начала официальную проверку.
Специалисты изучают, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации маломерного судна и все ли требования закона были выполнены.
Транспортный прокурор взял ситуацию под личный контроль и внимательно следит за работой следственного органа, который также проводит собственную проверку обстоятельств происшествия. Пока выясняются детали случившегося и причины, по которым аэролодка перевернулась.
Ранее в Красноярском крае осудили водителя судна за смертельную аварию.