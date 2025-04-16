Похитивший 4 млн. у народной артистки РФ новосибирец отправится в колонию

В начале декабря курьер по указанию подельника распечатал присланные ему документы и приехал на улицу Большая Грузинская, где встретился с пострадавшей, описание которой ранее получил в инструкции. Затем он назвал женщине «кодовое слово», передал ей якобы банковские документы и забрал у нее пакет с 4 миллионами рублей, которые затем передал соучастнику. За это аферисты заплатили курьеру 45 тысяч рублей.