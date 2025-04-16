Похитивший 4 млн. у народной артистки РФ новосибирец отправится в колонию

Мужчину из Новосибирска, который выполнял роль криминального курьера в мошеннической схеме по хищению 4 млн. рублей у народной артистки РФ, приговорили к четырем годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, с новосибирцем связался его знакомый из Москвы. Он предложил обвиняемому выполнять указания, которые будут приходить в мессенджер, за денежное вознаграждение. Сибиряк согласился, после чего знакомый оплатил ему билеты до столицы.
В начале декабря курьер по указанию подельника распечатал присланные ему документы и приехал на улицу Большая Грузинская, где встретился с пострадавшей, описание которой ранее получил в инструкции. Затем он назвал женщине «кодовое слово», передал ей якобы банковские документы и забрал у нее пакет с 4 миллионами рублей, которые затем передал соучастнику. За это аферисты заплатили курьеру 45 тысяч рублей.
До того, как произошла передача денег, соучастники новосибирца позвонили Народной артистке РФ по видеосвязи. С помощью измененного изображения, они выдали себя за сотрудников государственного и правоохранительного органов, убедив снять со счета 4 млн. рублей и передать их курьеру для внесения «на страховую ячейку».
В итоге новосибирца осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на четыре года лишения свободы в колонии общего режима.
В ведомстве не уточнили имя жертвы мошенников. Однако, как сообщают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о актрисе Раисе Рязановой, которая наиболее известна по роли Тоси из фильма «Москва слезам не верит».
Екатерина Павлюх