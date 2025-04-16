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Молодая пара из Башкирии стала родителями девочек-двойняшек

В Башкирии в молодой семье родились девочки-двойняшки.

Источник: Комсомольская правда

Молодая семья Ахметьяновых из Балтачевского района Башкирии стала счастливыми родителями девочек-двойняшек. Как сообщили в республиканском госкомитете по делам юстиции, торжественная процедура регистрации новорожденных состоялась 15 апреля в местном отделе ЗАГС.

Родители Азамат и Ляйсан выбрали для дочерей имена Азалия и Амалия. Первой на свет появилась Азалия, чьё имя на языке цветов символизирует любовь и привязанность. Второй родилась Амалия, имя которой означает «трудолюбивая». Согласно данным ЗАГСа, в текущем году это первый случай регистрации ребенка с таким именем в районе.

Отец девочек поделился, что появление двойняшек стало радостным событием для всей семьи, особенно учитывая наличие случаев рождения близнецов в их роду.

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