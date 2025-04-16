Молодая пара из Башкирии стала родителями девочек-двойняшек

Родители Азамат и Ляйсан выбрали для дочерей имена Азалия и Амалия. Первой на свет появилась Азалия, чьё имя на языке цветов символизирует любовь и привязанность. Второй родилась Амалия, имя которой означает «трудолюбивая». Согласно данным ЗАГСа, в текущем году это первый случай регистрации ребенка с таким именем в районе.