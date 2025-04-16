В Москве двое рабочих погибли, упав с высоты на строительном объекте

«На строительном объекте по улице 5-й Магистральной двое рабочих субподрядной организации упали с высоты при проведении монтажных работ. Один из мужчин 2003 года рождения погиб на месте, второй 1982 года рождения был госпитализирован, однако скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.