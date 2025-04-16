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В Москве двое рабочих погибли, упав с высоты на строительном объекте

Прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Двое рабочих сорвались с высоты во время монтажных работ на строительном объекте на севере Москвы. Один из них погиб на месте, второй умер в больнице, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«На строительном объекте по улице 5-й Магистральной двое рабочих субподрядной организации упали с высоты при проведении монтажных работ. Один из мужчин 2003 года рождения погиб на месте, второй 1982 года рождения был госпитализирован, однако скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств.