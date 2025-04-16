Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка из Калининграда потеряла более 1,8 млн рублей из-за телефонных мошенников

В Калининграде 77-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, потеряв все свои сбережения в размере 1890000 рублей.

Источник: KaliningradToday

Схема обмана оказалась классической: несколько дней пенсионерке звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка. Они убедили женщину, что к её банковскому счету получили доступ злоумышленники, которые могут не только украсть сбережения, но и оформить на её имя кредиты.

Для «спасения» денег аферисты порекомендовали перевести все средства на так называемый «безопасный» счет. Испуганная пенсионерка последовала этим указаниям и перевела все свои накопления.

Только спустя время женщина осознала, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Важно помнить: — настоящие сотрудники банка никогда не звонят с подобными предложениями; — перевод денег на «безопасные» счета — это признак мошенничества; — при любых сомнениях следует прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру; — нельзя сообщать незнакомцам данные банковских карт и пароли; — при подозрении на мошенничество следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, особенно при общении с пожилыми родственниками.