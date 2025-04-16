Пенсионерка из Калининграда потеряла более 1,8 млн рублей из-за телефонных мошенников

Схема обмана оказалась классической: несколько дней пенсионерке звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка. Они убедили женщину, что к её банковскому счету получили доступ злоумышленники, которые могут не только украсть сбережения, но и оформить на её имя кредиты.