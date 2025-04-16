Двух детей на самокате сбил автомобиль во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Русской водитель Mitsubishi Outlander сбил двух детей на электрическом самокате. Он двигался по направлению выезда с прилегающей территории, не уступил дорогу детям на самокате, двигающимся перед ним слева направо по ходу движения транспорта.