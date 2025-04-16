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Двух детей на самокате сбил автомобиль во Владивостоке

Один из детей получил травмы и был госпитализирован.

Источник: РИА "Новости"

Во Владивостоке на улице Русской водитель Mitsubishi Outlander сбил двух детей на электрическом самокате. Он двигался по направлению выезда с прилегающей территории, не уступил дорогу детям на самокате, двигающимся перед ним слева направо по ходу движения транспорта.

Ребенок в возрасте 14 лет, управляющий электросамокатом совместно с пассажиром в возрасте 12 лет, двигались по улице Русская в направлении торгового центра «Европейский».

В ДТП травмы получил пассажир самоката. Подростка госпитализировали в больницу.

Сейчас выясняется степень тяжести травм, полученных пассажиром в результате столкновения.