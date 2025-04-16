Казахстанского миллиардера Анатолия Балушкина приговорили к 9 годам лишения свободы

Судебное заседание состоялось 14 апреля. Вердикт был вынесен в отсутствие обвиняемых, так как бывший руководитель компании Анатолий Балушкин и Ерик Сагымбаев, также проходивший по делу, покинули Казахстан. Они являются гражданами Российской Федерации.
Обвиняемых признали виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Анатолия Балушкина приговорили к 9 годам лишения свободы, а Ерик Сагымбаев осужден на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Согласно материалам следствия, их действия нанесли государству ущерб в размере 230 млрд тенге. Суд постановил конфисковать имущество Балушкина. Ходатайство защиты о передаче дела в российскую юрисдикцию было отклонено.
Дело «Бипэк Авто — Азия Авто»
В августе 2021 года стало известно, что казахстанского миллиардера, владельца холдинга «Бипэк Авто» Анатолия Балушкина объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры.
Позже в АФМ рассказали, что их территориальный департамент по Восточно-Казахстанской области расследует уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО «Азия Авто» Анатолия Балушкина по ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество).
Судом в отношении него была заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В июле 2022 года по делу бизнесмена, находящегося в международном розыске, в суд направили ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе баз отдыха «Рахмановские ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна») и 1 тыс. единиц движимого имущества.
В мае 2023 года сообщалось, что Анатолий Балушкин вместе с другими топ-менеджерами группы компаний стал подозреваемым в хищении более 230 млрд тенге.
В марте 2024 года расследование в отношении должностных лиц АО «Азия Авто» было завершено, материалы поступили в суд для рассмотрения.
В марте этого года в суде Усть-Каменогорска вынесли приговор восьми служащим «Бипэк Авто», обвиненным в мошенничестве, отмывании денег и сокрытии доходов.