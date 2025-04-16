Казахстанского миллиардера Анатолия Балушкина приговорили к 9 годам лишения свободы

В июле 2022 года по делу бизнесмена, находящегося в международном розыске, в суд направили ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе баз отдыха «Рахмановские ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна») и 1 тыс. единиц движимого имущества.