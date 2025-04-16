Рабочий пункта приёма металла погиб из-за взрыва газового баллона в Перми

Рабочий пункта приёма металлолома погиб из-за взрыва газового баллона в Перми, сообщает госинспекция труда Пермского края.
Трагедия на производстве случилась в краевой столице утром 15 апреля. 38-летний мастер заготовительного участка находился на своём рабочем месте — на складе компании ООО «Макс Трейд 59». Около 11:40 часов утра мужчина взял угловую шлифовальную машину и приступил к резке баллона, внутри которого было неизвестное содержимое. От воздействия произошёл взрыв. Пострадавший скончался.
После инцидента работодатель направил извещение в государственную инспекцию труда Пермского края, которая приступила к расследованию несчастного случая. Сотрудники ведомства проанализируют документы и проведут надзорное мероприятие в отношении ООО «Макс Трейд 59». Если инспекция найдёт нарушения ТК РФ, компания будет привлечена к административной ответственности.
«Материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — рассказали в госинспекции труда.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 15 апреля на другом предприятии также произошла гибель одного из сотрудников. Охранник завода находился на КПП, когда его состояние стало ухудшаться. Мужчина потерял сознание, а позже умер. Перед его гибелью на проходной предприятия случилось нападение двух собак на другого пермяка.