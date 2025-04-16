Рабочий пункта приёма металла погиб из-за взрыва газового баллона в Перми

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 15 апреля на другом предприятии также произошла гибель одного из сотрудников. Охранник завода находился на КПП, когда его состояние стало ухудшаться. Мужчина потерял сознание, а позже умер. Перед его гибелью на проходной предприятия случилось нападение двух собак на другого пермяка.