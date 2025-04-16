В двух городах Татарстана произошли инциденты с газом в многоквартирных домах

В Бугульме в тот же день в квартире одного из домов произошел пожар. Предполагаемая причина — неосторожность при курении. Находящаяся в квартире газовая плита в момент пожара была отключена, а газопровод перекрыт заглушкой. В целях профилактики газ был отключен во всем подъезде, но к настоящему моменту подача уже возобновлена.