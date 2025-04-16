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Граната во дворе жилого дома на Богдана Хмельницкого напугала новосибирцев

Жильцы вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.

Источник: Соцсети

Жители Новосибирска испугались подозрительной находки, обнаруженной ими на газоне около жилого дома № 32 на Богдана Хмельницкого утром 16 апреля. Очевидцы посчитали, что это граната и вызвали на место происшествия специалистов. Информацию об этом редакции НДН.инфо подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Однако во время осмотра было установлено, что предмет представляет собой страйкобольную гранату, стилизованную под РГД-5 и заполненную пластиковыми шариками.

Хотя такие устройства и могут представлять некоторую опасность в случае неправильного обращения с ними, реальной угрозы для жизни и здоровья они не представляют.

Ранее мы писали о пассажире, который был снят с рейса за шутку о бомбе.

Александра Моисеева