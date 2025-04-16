Граната во дворе жилого дома на Богдана Хмельницкого напугала новосибирцев

Жители Новосибирска испугались подозрительной находки, обнаруженной ими на газоне около жилого дома № 32 на Богдана Хмельницкого утром 16 апреля. Очевидцы посчитали, что это граната и вызвали на место происшествия специалистов. Информацию об этом редакции НДН.инфо подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.