Двое погибли из-за аварии на трассе «Самара — Бугуруслан»

В Самарской области произошла страшная авария утром в среду, 16 апреля. На трассе «Самара — Бугуруслан» столкнулись два легковых автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— На трассе в Отрадном столкнулись легковушки «Chevrolet Aveo» и «JAC». В результате аварии погибло два человека — 18-летний водитель и 17-летний пассажир «Chevrolet Aveo», — отметили в сообщении.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, на данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте аварии работали сотрудники ПСО. О причинах столкновения пока неизвестно.