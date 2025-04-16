Супружеская пара из Башкирии полгода получала пенсию билетами банка приколов

Надежда и Александр Михайловы из Стерлитамака на протяжении шести месяцев получали пенсионные выплаты поддельными купюрами банка приколов. Как рассказал их внук Даниил telegram-каналу Mash Batash, пенсионеры не проверяли подлинность денег, откладывая их на будущее. Обман вскрылся случайно, когда дедушка пытался оплатить коммунальные услуги в банке.
Выяснилось, что из общей суммы в 298 тысяч рублей 201 тысяча оказалась фальшивой. Расследование по данному факту длилось полгода, после чего было неожиданно прекращено следователями. Вскоре после этого у Александра Михайлова произошел инсульт, в результате которого у него парализовало половину тела.
По словам родственников, пенсионеры получали смешанные выплаты: вместе с настоящими деньгами им выдавали и поддельные купюры.
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