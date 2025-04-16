Супружеская пара из Башкирии полгода получала пенсию билетами банка приколов

Выяснилось, что из общей суммы в 298 тысяч рублей 201 тысяча оказалась фальшивой. Расследование по данному факту длилось полгода, после чего было неожиданно прекращено следователями. Вскоре после этого у Александра Михайлова произошел инсульт, в результате которого у него парализовало половину тела.