Людям было плевать: во Владивостоке мужчина без сознания лежал на оживленной дороге

15 апреля житель Владивостока Евгений (имя изменено) проезжал по улице Фадеева, 16, и заметил неприятную картину: неизвестный лежит на дороге лицом в асфальт и не подает признаков жизни, а водители просто объезжают его. Все это попало на видеорегистратор мужчины. Он не остался равнодушным к чужой беде, остановил машину и убедился, что пострадавший жив, но находится не в сознании. Сейчас Евгений ищет тех, кто знает, что произошло с приморцем, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как сообщает Евгений, на данный момент мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Что с ним произошло — неизвестно до сих пор. Возможно, пострадавшему стало плохо или его сбил недобросовестный автомобилист.
Те, кто стал свидетелем происшествия, могут сообщить об этом Евгению по номеру
Недавно мы писали, что в Приморье разыскивают мотоциклиста, сбившего подростка. Мальчик получил травмы, а мужчина скрылся с места ДТП.