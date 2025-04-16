Людям было плевать: во Владивостоке мужчина без сознания лежал на оживленной дороге

15 апреля житель Владивостока Евгений (имя изменено) проезжал по улице Фадеева, 16, и заметил неприятную картину: неизвестный лежит на дороге лицом в асфальт и не подает признаков жизни, а водители просто объезжают его. Все это попало на видеорегистратор мужчины. Он не остался равнодушным к чужой беде, остановил машину и убедился, что пострадавший жив, но находится не в сознании. Сейчас Евгений ищет тех, кто знает, что произошло с приморцем, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».