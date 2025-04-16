В Перми на улице возле остановки обнаружили тело погибшего мужчины

Тело погибшего мужчины обнаружили на улице возле остановки в Перми, сообщили perm.aif.ru в городском УМВД.
Утром 16 апреля в пермских сообществах были опубликованы кадры, снятые на улице Белинского. В роликах очевидцы заметили рядом с остановкой общественного транспорта накрытое полиэтиленом тело мужчины. По словам авторов публикаций, погибшего заметили в районе дома № 52, неподалёку от ТЦ «Домино».
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в УМВД России по Перми. Полиция сообщила, что сотрудники ведомства выехали на место и выяснил личность погибшего.
«Личность мужчины 1954 года рождения установлена, без видимых признаков насильственной смерти», — рассказали perm.aif.ru в городском УМВД.
Подробности о причинах гибели пермяка не разглашаются. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом погибшем, обнаруженном в Пермском крае. Тело мужчины нашли пожарные, которые приехали на вызов в Октябрьском округе. Погибший находился на крыльце частного дома.