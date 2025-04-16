В Перми на улице возле остановки обнаружили тело погибшего мужчины

Утром 16 апреля в пермских сообществах были опубликованы кадры, снятые на улице Белинского. В роликах очевидцы заметили рядом с остановкой общественного транспорта накрытое полиэтиленом тело мужчины. По словам авторов публикаций, погибшего заметили в районе дома № 52, неподалёку от ТЦ «Домино».