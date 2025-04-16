СК показал фото предпринимателя, обманувшего девять белорусов на 63 000 рублей

Из материалов дела следует, что житель Молодечно зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Он выполнял различные строительные работы. По словам мужчины, сначала дела шли хорошо, однако позднее ликвидировалась фирма-поставщик, с которой он работал. В связи с этим, мужчина потерял крупную сумму и не смог выполнить заказы клиентов. В период с августа 2020 по сентябрь 2023 года фигурант заключал договоры с белорусами на выполнение строительных работ.