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СК показал фото предпринимателя, обманувшего девять белорусов на 63 000 рублей

Предприниматель из Молодечно обманул девять белорусов на 63 000 рублей, обещая строительные работы.

Источник: Комсомольская правда

СК показал фото предпринимателя, обманувшего девять белорусов на 63 000 рублей. Информация и фото опубликованы на официальном сайте Следственного комитета.

Из материалов дела следует, что житель Молодечно зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Он выполнял различные строительные работы. По словам мужчины, сначала дела шли хорошо, однако позднее ликвидировалась фирма-поставщик, с которой он работал. В связи с этим, мужчина потерял крупную сумму и не смог выполнить заказы клиентов. В период с августа 2020 по сентябрь 2023 года фигурант заключал договоры с белорусами на выполнение строительных работ.

Сказано, что предприниматель приезжал на место, делал соответствующие замеры. После этого стороны подписывали договор, в котором прописывались конечная стоимость и сумма предоплаты. Мужчина уверял, что заказы будут исполнены, но в действительности не собирался их исполнять.

«При этом для создания видимости некоторым клиентам привозил часть строительных материалов либо выполнял подготовительные работы», — отметили в СК.

В ведомстве добавили, что 48-летняя жительница Ошмян хотела поменять забор на участке и заключила договор с фигурантом. В качестве предоплаты она внесла около 13 000 рублей. Мужчина осуществил демонтаж старого ограждения, выкопал траншею, после чего привез даже калитку и ворота. Размеру они не соответствовали, но позднее мужчина забрал их и исчез сам.

Кроме того, договор на замену кровли с фигурантом заключил 32-летний житель Новогрудка. Предприниматель, осмотрел фронт предполагаемой работы, озвучил стоимость. Она устроила заказчика и в качестве предоплаты он передал более 11 000 рублей. В СК добавляют, что, создавая видимость работы, мужчина демонтировал старую крышу, установил стропильную систему и на указанном работы завершились.

«При этом в каждом случае подозреваемый указывал новые сроки возврата денег или исполнения работ. Обманутые граждане стали обращаться в милицию и суд. В настоящее время по уголовному делу установлено 9 потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 63 тысяч рублей», — обратили внимание в Следственном комитете.

Мужчина сообщил, что брал предоплату по новым заказам, чтобы разобраться со старыми клиентами. Действия фигуранта были квалифицированы по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В ведомстве полагают, что фактов противоправной деятельности 40-летнего жителя Молодечно может быть больше. Следственный комитет просит белорусов, пострадавших от мошеннических действий мужчины, сообщить об этом по телефонам: 801593) 7−12−56, (801593) 7−12−48.

СК показал фото предпринимателя, обманувшего девять белорусов на 63 000 рублей. Фото: sk.gov.by.

Тем временем в Минске 79-летний мужчина поверил мошенникам, собрал, но не перевел 13 000 рублей: «Представились работниками “Водоканала”.

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