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Двое в реанимации: в Уфе произошел пожар в многоквартирном доме

При пожаре в жилом доме Уфы пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошел пожар в многоквартирном доме на Черниковской улице: загорелось личное имущество жильцов. По сообщению МЧС по Башкирии, в огне пострадали два человека, еще 13 уфимцев были спасены.

— 47-летняя женщина получила сильные ожоги 45% тела, а 46-летний мужчина отравление едким дымом, — рассказали в ведомстве.

Оба пострадавших находятся в реанимационном отделении, за их жизни борются врачи.

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