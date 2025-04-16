Двое в реанимации: в Уфе произошел пожар в многоквартирном доме

В Уфе произошел пожар в многоквартирном доме на Черниковской улице: загорелось личное имущество жильцов. По сообщению МЧС по Башкирии, в огне пострадали два человека, еще 13 уфимцев были спасены.
— 47-летняя женщина получила сильные ожоги 45% тела, а 46-летний мужчина отравление едким дымом, — рассказали в ведомстве.
Оба пострадавших находятся в реанимационном отделении, за их жизни борются врачи.
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