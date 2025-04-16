Двое мужчин с метеозондом задержаны у границы с Литвой

По данным ГПК, нарушителей выявили во вторник, 15 апреля, в районе одного из садоводческих товариществ района.
На месте задержания обнаружены 24 газовых баллона и аэростатический шар.
Обнаруженные у граждан предметы изъяты и доставлены в Гродненскую пограничную группу, по факту проводится разбирательство.
В комитете напомнили о запрете использования воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения. Незаконное хранение и использование летательных аппаратов в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима, за которое предусмотрена административная ответственность — штраф до 50 базовых величин.
Ранее в Государственной пограничной службе Литвы отмечали, что белорусские контрабандисты для переправки через границу сигарет все чаще применяют метеозонды. Преимуществом этого метода является бесшумность, однако для их запуска требуются специфические знания и благоприятные погодные условия.