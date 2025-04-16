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В Башкирии шестиклассницы заставили девочку извиняться на коленях

Белорецкие шестиклассницы поставили на колени сверстницу из-за парня.

Источник: Комсомольская правда

В селе Инзер Белорецкого района Башкирии шестиклассница стала жертвой буллинга. Ее сверстницы унизили девочку на камеру и заставили извиняться.

Как стало известно, группа девочек-подростков подстерегла шестиклассницу возле местного магазина и силой заставила её извиняться. По имеющейся информации, поводом для конфликта послужили обвинения в оскорблениях одной из участниц инцидента, а также общение жертвы с братом обидчицы.

В образовательное учреждение для проведения проверки прибыли сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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