В Башкирии шестиклассницы заставили девочку извиняться на коленях

Как стало известно, группа девочек-подростков подстерегла шестиклассницу возле местного магазина и силой заставила её извиняться. По имеющейся информации, поводом для конфликта послужили обвинения в оскорблениях одной из участниц инцидента, а также общение жертвы с братом обидчицы.