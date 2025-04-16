В Башкирии 27-летняя девушка получила тяжелейшую травму позвоночника

Специалисты нейрохирургического отделения Туймазинской больницы успешно прооперировали 27-летнюю пациентку с многочисленными повреждениями позвоночника. Как уточнили в пресс-службе Минздрава Башкирии, девушка получила серьёзные травмы в автомобильной аварии на безлюдном участке дороги, где её обнаружили лишь через два часа после происшествия.