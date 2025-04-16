В Башкирии 27-летняя девушка получила тяжелейшую травму позвоночника

Специалисты нейрохирургического отделения Туймазинской больницы успешно прооперировали 27-летнюю пациентку с многочисленными повреждениями позвоночника. Как уточнили в пресс-службе Минздрава Башкирии, девушка получила серьёзные травмы в автомобильной аварии на безлюдном участке дороги, где её обнаружили лишь через два часа после происшествия.
При поступлении в медучреждение у пострадавшей диагностировали перелом позвоночника с повреждением спинного мозга, множественные переломы рёбер и грудины. Все эти травмы вызвали паралич нижних конечностей и полную потерю чувствительности.
Медицинская бригада больницы выполнила сложнейшую операцию по транспедикулярной фиксации позвоночника, требующую ювелирной точности. В ходе вмешательства хирурги установили шесть специализированных имплантов — транспедикулярных винтов и стержней, которые обеспечили надёжную фиксацию повреждённых позвонков в правильном анатомическом положении.
Благодаря успешному хирургическому вмешательству у пациентки постепенно восстановилась двигательная активность. После выписки из стационара её направили в специализированный реабилитационный центр для полного восстановления.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.