Бывшего инспектора ГИБДД осудили за аферу с угнанным автомобилем в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий. Фигурантами стали экс-сотрудник ГИБДД Дмитрий Велич и его знакомый Дмитрий Герасимов. Обоих признали виновными — они отправятся в колонию на пять лет. Об этом сообщают суды общей юрисдикции по Новосибирской области.
Суд установил, что афера началась ещё в 2020 году. Велич и Герасимов приобрели в Екатеринбурге похищенный автомобиль Nissan Murano с изменённым VIN-номером и решили продать его в Новосибирске. Понимая, что машина числится в розыске, они решили оформить её через подставное лицо — знакомую Герасимова, Екатерину.
Инспектор Велич незаконно поставил авто на государственный учёт, выдал госномера, ПТС и свидетельство о регистрации, создав видимость легальности. Затем Герасимов, выступив от имени Екатерины, продал машину за миллион рублей жительнице Новосибирска. Женщина не знала, что авто «перебито». В результате ей был нанесён крупный ущерб.
Суд назначил Величу пять лет лишения свободы в колонии общего режима, лишение звания и запрет на работу в органах власти. Герасимов получил пять лет и 30 дней заключения, а также лишение прав на управление транспортом на 2,5 года. Оба взяты под стражу в зале суда.
Потерпевшей по делу Елене суд присудил компенсацию ущерба — с осужденных солидарно взыщут 740 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.