Бывшего инспектора ГИБДД осудили за аферу с угнанным автомобилем в Новосибирске

Суд назначил Величу пять лет лишения свободы в колонии общего режима, лишение звания и запрет на работу в органах власти. Герасимов получил пять лет и 30 дней заключения, а также лишение прав на управление транспортом на 2,5 года. Оба взяты под стражу в зале суда.