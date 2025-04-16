В Перми ищут пожилую женщину, которая ушла из дома вечером и пропала

В день своего исчезновения Тамара Пепеляева была одета в светло-серую вязанную шапку и перчатки аналогичного цвета. На ней была синяя куртка с капюшоном, белый флисовый шарф и тёмные классические брюки. На ногах у женщины были чёрные туфли на платформе с молниями. С собой пропавшая взяла чёрно-красные палки для скандинавской ходьбы и тёмную женскую сумку.