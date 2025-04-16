В Перми ищут пожилую женщину, которая ушла из дома вечером и пропала

Поиск пожилой женщины, которая ушла из дома вечером и пропала, ведут волонтёры поисковых отрядов в Перми.
Днём 16 апреля поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» опубликовал ориентировки с информацией о поиске пожилой пермячки. Как рассказывают волонтёры, 78-летняя Тамара Пепеляева ушла из дома и не вернулась назад. В последний раз её видели около 17:25 в доме на улице Малкова. Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи.
На вид пропавшей пермячке около 75−80 лет, у неё нормальное телосложение, рост около 158 сантиметров, седые короткие волосы и светло-серые глаза. Особой приметой волонтёры выделили татуаж бровей у пенсионерки.
В день своего исчезновения Тамара Пепеляева была одета в светло-серую вязанную шапку и перчатки аналогичного цвета. На ней была синяя куртка с капюшоном, белый флисовый шарф и тёмные классические брюки. На ногах у женщины были чёрные туфли на платформе с молниями. С собой пропавшая взяла чёрно-красные палки для скандинавской ходьбы и тёмную женскую сумку.
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