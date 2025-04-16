32-летний автомеханик погиб от рук недовольного клиента. Мужчину застрелили из обреза, его коллегу ранили

Суд поставил точку в трагедии, которая произошла 1 июля 2024 года в городе Бирюсинске Иркутской области. 78-летний мужчина вышел из себя из-за якобы некачественного ремонта его отечественного авто. Он взял самодельный обрез, направился к работягам и несколько раз выстрелил. Оба пострадавших попали в больницу, где 32-летний автомеханик скончался.