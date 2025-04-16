Поездка на присягу обернулась смертью четырех членов семьи. Генпрокуратура рассказала об уголовном деле по резонансному ДТП с четырьмя погибшими в Лидском районе

Генпрокуратура Беларуси рассказала о расследовании уголовного дела о резонансном ДТП с четырьмя погибшими из которых двое детей и одним тяжело пострадавшим из одной семьи в Лидском районе Гродненской области, которое произошло в ноябре 2024 года.
В суд направлено уголовное дело по обвинению 61-летнего жителя Щучинского района в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель четырех людей, а также причинение одному человеку тяжких телесных повреждений.
В ноябре 2024 года этот мужчина был за рулем автомобилем Opel Zafira и вез супругу и ее четверых родственников, включая племянников, семи и семнадцати лет, на присягу в Сморгонь старшего племянника. Двигаясь по территории Лидского района, водитель, будучи уставшим, заснул за рулем. Машина выехала на обочину, задела барьерное ограждение и металлическую конструкцию портала сбора оплаты BelToll и опрокинулась. В результате этого ДТП четыре человека погибли на месте, одному причинены тяжкие телесные повреждения.
Следствие установило, что накануне ДТП мужчина-водитель спал лишь несколько часов, потому что ночью встречал на вокзале приехавших на поезде из Орши родственников жены. До Сморгони семья добралась нормально, а вот на обратном пути случилась трагедия.
Это уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.
Генпрокуратура констатирует, что предварительное расследование проведено полно, объективно и всесторонне, действия обвиняемого квалифицированы правильно, предъявленное ему обвинение, а также мера пресечения в виде заключения под стражу, обосновано. Дело направлено в суд.
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