Поездка на присягу обернулась смертью четырех членов семьи. Генпрокуратура рассказала об уголовном деле по резонансному ДТП с четырьмя погибшими в Лидском районе

В ноябре 2024 года этот мужчина был за рулем автомобилем Opel Zafira и вез супругу и ее четверых родственников, включая племянников, семи и семнадцати лет, на присягу в Сморгонь старшего племянника. Двигаясь по территории Лидского района, водитель, будучи уставшим, заснул за рулем. Машина выехала на обочину, задела барьерное ограждение и металлическую конструкцию портала сбора оплаты BelToll и опрокинулась. В результате этого ДТП четыре человека погибли на месте, одному причинены тяжкие телесные повреждения.