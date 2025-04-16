На уфимской улице Цюрупы прямо во время движения вспыхнула «Приора»

Сегодня днем, 16 апреля, в центре Уфы загорелся автомобиль. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел на улице Цюрупы, на ходу загорелась Lada Priora. Возгорание локализовали и ликвидировали прибывшие на место огнеборцы МЧС. Было задействовано шесть специалистов и две единицы спецтехники.
К счастью, никто не пострадал. Согласно предварительным данным дознавателя МЧС, причиной возгорания стала техническая неисправность в моторном отсеке во время движения автомобиля.
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