Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На уфимской улице Цюрупы прямо во время движения вспыхнула «Приора»

В центре Уфы на ходу загорелась Lada Priora.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 16 апреля, в центре Уфы загорелся автомобиль. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел на улице Цюрупы, на ходу загорелась Lada Priora. Возгорание локализовали и ликвидировали прибывшие на место огнеборцы МЧС. Было задействовано шесть специалистов и две единицы спецтехники.

К счастью, никто не пострадал. Согласно предварительным данным дознавателя МЧС, причиной возгорания стала техническая неисправность в моторном отсеке во время движения автомобиля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.