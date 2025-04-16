Мужчины сорвались с моста в реку в области Абай, двое погибли

Спасатели извлекли из реки Караколь тела двух мужчин, утонувших при попытке пересечь подвесной мост в селе Акшаули.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, сигнал о происшествии поступил в службу «101» 15 апреля в 15:50. Очевидцы рассказали, что трое мужчин — рабочие местного крестьянского хозяйства — попытались перейти реку по подвесному мосту, но по неустановленным причинам все трое сорвались в воду.
Тела мужчин 1980 и 1978 годов рождения были обнаружены ранним утром 16 апреля. Судьба третьего мужчины пока остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются.
Причины трагедии пока выясняются, однако жители села говорят, что мост был в аварийном состоянии и не раз вызывал опасения у местных. Сейчас на месте работает оперативная группа, в том числе водолазы.