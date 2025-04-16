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Девочка 11-ти лет утонула в Днестре, спасая подругу: Школьницы прогуливались по дамбе, когда одна из них поскользнулась и упала в воду

Тело 11-летней девочки водолазы нашли в 2 километрах от места трагедии.

Источник: ГУпЧС МВД Приднестровья

В Днестре утонула 11-летняя девочка.

Трагедия случилась вчера, 15 апреля, в Красногорке (Григориопольский район). Две подружки 14-ти и 11-ти лет гуляли по дамбе у Днестра. Школьницы решили помочить ножки. Старшая поскользнулась и упала в воду (был резкий обрыв). Младшая кинулась ей помогать.

Какое-то время обе девочки барахтались в воде. 14-летняя смогла выбраться и побежала за палкой, чтобы вытащить подругу, но та уже скрылась под водой.

На поиски прибыли спасатели, но было уже темно. Сегодня утром поиски продолжились. Тело 11-летней девочки водолазы нашли в 2 километрах от места трагедии, сообщает пресс-служба ГУпЧС МВД ПМР.