Девочка 11-ти лет утонула в Днестре, спасая подругу: Школьницы прогуливались по дамбе, когда одна из них поскользнулась и упала в воду

Трагедия случилась вчера, 15 апреля, в Красногорке (Григориопольский район). Две подружки 14-ти и 11-ти лет гуляли по дамбе у Днестра. Школьницы решили помочить ножки. Старшая поскользнулась и упала в воду (был резкий обрыв). Младшая кинулась ей помогать.