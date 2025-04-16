В Омске пожарные тушат более 10 тысяч квадратных метров сухой травы

В Омске из-за пала травы начался серьезный пожар на улице Льва Толстого. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 13.34.Как рассказали в МЧС, на данный момент площадь возгорания составляет более 10 тысяч кв метров. Горит сухая трава.
На локализации пожара задействованы 20 пожарных, и 5 автомобилей спецтехники. Открытое горение ликвидировано 15 ч 07 мин. Сотрудники МЧС напоминают омичам, что в регионе с 7 апреля действует особый противопожарный режим.
«Даже если вам кажется, что у вас все под контролем, пожар может случиться. Сама по себе трава не загорается. Человеческий фактор по-прежнему главный! Предупреждаем всех, на территории Омской области введен особый противопожарный режим, поэтому любое использование открытого огня, в том числе и в мангале на собственном участке будут расцениваться как административное правонарушение», — рассказал главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков.
С начала апреля за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе в условиях особого противопожарного режима, в Омской области уже составлено более 30 административных протокола как в отношении рядовых жителей региона, так и в отношении юридических лиц.