В Омске пожарные тушат более 10 тысяч квадратных метров сухой травы

«Даже если вам кажется, что у вас все под контролем, пожар может случиться. Сама по себе трава не загорается. Человеческий фактор по-прежнему главный! Предупреждаем всех, на территории Омской области введен особый противопожарный режим, поэтому любое использование открытого огня, в том числе и в мангале на собственном участке будут расцениваться как административное правонарушение», — рассказал главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков.