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В Омске пожарные тушат более 10 тысяч квадратных метров сухой травы

Сообщение о возгорании на улице Льва Толстого поступило в 13:34.

Источник: Комсомольская правда

В Омске из-за пала травы начался серьезный пожар на улице Льва Толстого. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 13.34.Как рассказали в МЧС, на данный момент площадь возгорания составляет более 10 тысяч кв метров. Горит сухая трава.

На локализации пожара задействованы 20 пожарных, и 5 автомобилей спецтехники. Открытое горение ликвидировано 15 ч 07 мин. Сотрудники МЧС напоминают омичам, что в регионе с 7 апреля действует особый противопожарный режим.

«Даже если вам кажется, что у вас все под контролем, пожар может случиться. Сама по себе трава не загорается. Человеческий фактор по-прежнему главный! Предупреждаем всех, на территории Омской области введен особый противопожарный режим, поэтому любое использование открытого огня, в том числе и в мангале на собственном участке будут расцениваться как административное правонарушение», — рассказал главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков.

С начала апреля за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе в условиях особого противопожарного режима, в Омской области уже составлено более 30 административных протокола как в отношении рядовых жителей региона, так и в отношении юридических лиц.