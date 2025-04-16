«Ударил табуреткой, а потом ножом». Под Гомелем пенсионер убил знакомого и закопал на своей даче

В Гомельском районе дачник убил гостя во время ссоры. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Гомельской области.
Следователи установили, что 6 апреля 45-летний гомельчанин приехал в деревню Романовичи поработать на даче. После работ он со знакомым дачником пошел в гости к сельчанину, а после выпившие уже мужчины от местного жителя пошли на дачу одного из них, чтобы продолжить застолье.
В какой-то момент мужнины поссорились, и тогда хозяин дачи, 77-летний пенсионер, набросился на гостя. Он ударил его несколько раз табуреткой и ножом и нанес травмы от которых тот скончался на месте. Труп знакомого пенсионер закопал на приусадебном участке.
Когда знакомые поняли, что уехавший на дачу гомельчанин бесследно исчез, они позвонили в милицию. Подозреваемого вскоре установили и задержали.
Дачнику инкриминируют убийство (ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси), до суда он заключен под стражу.
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