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«Ударил табуреткой, а потом ножом». Под Гомелем пенсионер убил знакомого и закопал на своей даче

СК: под Гомелем 77-летний дачник убил гостя табуреткой и ножом во время ссоры.

Источник: Комсомольская правда

В Гомельском районе дачник убил гостя во время ссоры. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Гомельской области.

Следователи установили, что 6 апреля 45-летний гомельчанин приехал в деревню Романовичи поработать на даче. После работ он со знакомым дачником пошел в гости к сельчанину, а после выпившие уже мужчины от местного жителя пошли на дачу одного из них, чтобы продолжить застолье.

В какой-то момент мужнины поссорились, и тогда хозяин дачи, 77-летний пенсионер, набросился на гостя. Он ударил его несколько раз табуреткой и ножом и нанес травмы от которых тот скончался на месте. Труп знакомого пенсионер закопал на приусадебном участке.

Когда знакомые поняли, что уехавший на дачу гомельчанин бесследно исчез, они позвонили в милицию. Подозреваемого вскоре установили и задержали.

Дачнику инкриминируют убийство (ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси), до суда он заключен под стражу.

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