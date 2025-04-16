«Ударил табуреткой, а потом ножом». Под Гомелем пенсионер убил знакомого и закопал на своей даче

Следователи установили, что 6 апреля 45-летний гомельчанин приехал в деревню Романовичи поработать на даче. После работ он со знакомым дачником пошел в гости к сельчанину, а после выпившие уже мужчины от местного жителя пошли на дачу одного из них, чтобы продолжить застолье.