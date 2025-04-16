Части танкеров, затонувших в Керченском проливе, накроют «саркофагами»

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение и ушли на дно два танкера с нефтью в трюмах. Ликвидация последствий продолжается. В настоящее время идет речь об установке над ними «саркофагов».
«Принято решение установить над затонувшими фрагментами танкеров специальные инженерные сооружения — коффердамы, которые позволят изолировать находящийся в танкерах мазут и не допустить его разлива в акватории Черного моря», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев, отметив, что эти работы завершат до 30 октября 2025 года.
Затем мазут откачают через люки в коффердамах. Заключительный этап — утилизация «саркофага» и самих танкеров, а, вернее, того, что от них осталось.
Напоминаем, что в начале весны специалисты завершили демонтаж и утилизацию кормы танкера «Волгонефть-239». Всего же за время работ откачано около полутора тысяч тонн водомазутной смеси. Срезано и вывезено более 830 тонн различных конструкций из металла.