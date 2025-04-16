СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области

ООО «Доминат» — компания, специализирующаяся на производстве неорганических химических веществ. В России сульфид натрия, востребованный в металлургической, химической, горнодобывающей и кожевенной промышленности, а также при лабораторных исследованиях, по данным на 2024 год, не производится. Новое производство позволит заместить 33% импорта.