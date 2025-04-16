СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области

Как сообщала прокуратура, 16 апреля около 04.00 (02.00 мск) на новом сульфидном производстве компании «Доминат» во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия.
«Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.
Следователем проведен осмотр места происшествия, запрошена необходимая документация, допрошены очевидцы случившегося, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.
ООО «Доминат» — компания, специализирующаяся на производстве неорганических химических веществ. В России сульфид натрия, востребованный в металлургической, химической, горнодобывающей и кожевенной промышленности, а также при лабораторных исследованиях, по данным на 2024 год, не производится. Новое производство позволит заместить 33% импорта.