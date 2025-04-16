Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Омска на улице Лермонтова обрушились строительные леса

По данным очевидцев, пострадали припаркованные к обочине автомобили.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на улице Лермонтова, 39, обрушились строительные леса. Как сообщается, леса обрушились со строения, которое в данный момент проходит реставрацию. Речь идет о памятнике культурного наследия регионального значения — доме врача А. М. Лейбовича.

Здание было построено в 1900 году. Много лет в этом здании находилась аптека, а сейчас его ремонтирует новый собственник.

По информации «СуперОмска», строительные леса рухнули и повредили несколько машин. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. В настоящее время последствия обрушения устранены.