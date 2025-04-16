В центре Омска на улице Лермонтова обрушились строительные леса

В Омске на улице Лермонтова, 39, обрушились строительные леса. Как сообщается, леса обрушились со строения, которое в данный момент проходит реставрацию. Речь идет о памятнике культурного наследия регионального значения — доме врача А. М. Лейбовича.
Здание было построено в 1900 году. Много лет в этом здании находилась аптека, а сейчас его ремонтирует новый собственник.
По информации «СуперОмска», строительные леса рухнули и повредили несколько машин. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. В настоящее время последствия обрушения устранены.