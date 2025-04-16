В крупном уфимском вузе завышали вступительные баллы иностранцам: двое обвиняемых заключены под стражу

Следствие установило, что с июля 2023 по апрель 2024 года ответственный секретарь приемной комиссии и его заместитель искусственно завышали баллы вступительных испытаний для граждан Туркменистана. Они вносили изменения в автоматизированную систему университета, чтобы обеспечить зачисление абитуриентов, не набравших необходимых баллов. По данным правоохранителей, таким образом в вуз незаконно поступили не менее 19 иностранных граждан, получивших на этом основании учебные визы.