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Роспотребнадзор обнаружил массу нарушений в кафе «Роллар», где отравились 18 человек

У 18 посетителей кафе Роллар в Альметьевске диагностировали кишечную инфекцию. Об этом Татар-информу рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

«У 10 заболевших обнаружена сальмонелла, остальные анализы в работе», — отметили в ведомстве.

Проверка показала, что в заведении были допущены многочисленные нарушения санитарных норм. В частности, отсутствовали необходимая документация о качестве продуктов, а также технологические карты. Кроме того, у персонала кафе не было медицинских книжек и данных о прохождении медицинских осмотров. Также не соблюдались санитарно-дезинфекционный режим и правила обработки кухонного инвентаря.

Всего изъято около 55 килограммов непригодной для продажи продукции. По выявленным нарушениям составлен протокол о временном запрете деятельности, помещения опечатаны. Материалы направлены в суд. Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело.