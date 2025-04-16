Роспотребнадзор обнаружил массу нарушений в кафе «Роллар», где отравились 18 человек

«У 10 заболевших обнаружена сальмонелла, остальные анализы в работе», — отметили в ведомстве.
Проверка показала, что в заведении были допущены многочисленные нарушения санитарных норм. В частности, отсутствовали необходимая документация о качестве продуктов, а также технологические карты. Кроме того, у персонала кафе не было медицинских книжек и данных о прохождении медицинских осмотров. Также не соблюдались санитарно-дезинфекционный режим и правила обработки кухонного инвентаря.
Всего изъято около 55 килограммов непригодной для продажи продукции. По выявленным нарушениям составлен протокол о временном запрете деятельности, помещения опечатаны. Материалы направлены в суд. Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело.