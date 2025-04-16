Переломанного мотоциклиста увезли после ДТП на Северном проспекте. Он умер в больнице

В больницу в состоянии клинической смерти и с крайне тяжёлыми травмами увезли 26-летнего жителя Выборгского района города. Он поступил к медикам с множественными переломами, открытой черепно-мозговой травмой, ушибами мозга, лёгких и сердца. В начале девятого вечера врачи констатировали смерть.