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Переломанного мотоциклиста увезли после ДТП на Северном проспекте. Он умер в больнице

Мотосезон в Петербурге пополняется жертвами ещё до официального старта. Авария в Калининском районе обернулась несовместимыми с жизнью травмами для 26-летнего водителя Honda CB1100. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 апреля.

По предварительным данным, ДТП произошло на Северном проспекте, 65, накануне незадолго до семи часов вечера. В экстренные службы сообщали, что мотоциклист врезался в «Шкоду».

В больницу в состоянии клинической смерти и с крайне тяжёлыми травмами увезли 26-летнего жителя Выборгского района города. Он поступил к медикам с множественными переломами, открытой черепно-мозговой травмой, ушибами мозга, лёгких и сердца. В начале девятого вечера врачи констатировали смерть.

По словам экспертов, мотосезон начинается, когда среднесуточная температура уходит в стабильный плюс, и дороги просыхают. В Петербурге на 17 мая запланирован фестиваль, приуроченный к старту сезона.