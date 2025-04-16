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Под Слуцком 85-летняя женщина погибла, переходя трассу по пешеходному переходу

Водитель Peugeot сбил пенсионерку, переходившую трассу в Слуцком районе.

Источник: Комсомольская правда

В Слуцком районе в жестком ДТП погибла пенсионерка. Подробности сообщили в УВД Минского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло примерно в 09.35 часов 16 апреля на 110 километре трассы Р-23, направлением Минск — Микашевичи. Предварительно установлено, что 34-летний водитель «Пежо Партнер», ехавший от Минска в сторону Солигорска, совершил наезд на пешехода. 85-летняя женщина переходила проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пенсионерка умерла на месте.

Еще в Могилеве сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего на высоте восемь метров.

А под Гомелем пенсионер убил знакомого и закопал на своей даче: «Ударил табуреткой, а потом ножом».