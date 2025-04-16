Под Слуцком 85-летняя женщина погибла, переходя трассу по пешеходному переходу

Смертельное ДТП произошло примерно в 09.35 часов 16 апреля на 110 километре трассы Р-23, направлением Минск — Микашевичи. Предварительно установлено, что 34-летний водитель «Пежо Партнер», ехавший от Минска в сторону Солигорска, совершил наезд на пешехода. 85-летняя женщина переходила проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.