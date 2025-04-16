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В Самарской области потушили крупный природный пожар в Южном городе

Пожар в Южном городе, из-за которого эвакуировали детский сад, потушили.

Источник: Комсомольская правда

В Южном городе потушили крупный природный пожар. Днем 16 апреля там загорелся камыш. Огонь локализовали на площади 0,45 гектаров, уточнили в МЧС России.

— В 15.03 открытое горение было ликвидировано, — написал в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Пожар тушили 70 человек, на месте ЧП работали 26 единиц техники. Проезд для них и других оперативных служб обеспечили сотрудники Госавтоинспекции. А оперативно-следственная группа провела первоочередные следственные мероприятия.

Из-за пожара пришлось эвакуировать детский сад «Волжская жемчужина». Из учреждения вывели 336 человек, 306 из которых — дети. Информации о пострадавших нет.