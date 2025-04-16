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Мотоциклист пострадал в аварии с BMW X5 в Воронеже

Мужчина с травмами попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 16 апреля.

Авария произошла накануне, 13.05, у дома № 10 по переулку Отличников. 39-летний водитель автомобиля «БМВ Х5», следуя с улицы Волгоградская в сторону улицы Ильюшина, не уступил дорогу мотоциклу «Хонда СВ», которым управлял 37-летний воронежец.

В результате столкновения мотоциклист получил множественные травмы и был госпитализирован. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.