По делу главы Миндортранса Челябинской области задержали ещё несколько фигурантов

Сотрудники ФСБ задержали Алексея Нечаева 19 февраля. После предъявления обвинения в растрате его увезли в Москву. Суд отправил чиновника в СИЗО. Мещанский районный суд Москвы в апреле продлил срок содержания министра ещё на три месяца. Также по делу были задержаны бывший глава регионального Миндортранса Дмитрий Микулик и экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов.