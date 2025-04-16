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По делу главы Миндортранса Челябинской области задержали ещё несколько фигурантов

Сотрудники ФСБ снова пришли в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении министра Алексея Нечаева.

Источник: Pchela.News

Силовики задержали первого замначальника правового управления Станислава Куликова, его предшественника Алексея Плюта, замначальника управления Ирину Клементьеву и бывшего директора ЗАО «ЮжУралАвтобан» Константина Жаботинского. По местам работы и жительства задержанных проведены обыски.

В пресс-службе регионального УФСБ факт проведения следственно-оперативных действий подтвердили.

Сотрудники ФСБ задержали Алексея Нечаева 19 февраля. После предъявления обвинения в растрате его увезли в Москву. Суд отправил чиновника в СИЗО. Мещанский районный суд Москвы в апреле продлил срок содержания министра ещё на три месяца. Также по делу были задержаны бывший глава регионального Миндортранса Дмитрий Микулик и экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов.