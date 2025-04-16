«Я не виновен»: суд рассмотрит дело о смертельном ДТП под Камышином

Инцидент произошел 10 августа 2024 года на 529-м километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». По версии следствия, водитель грузовика при совершении обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4. В результате цепной реакции произошло еще два столкновения с участием Toyota Camry и грузового Volvo.