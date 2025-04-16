«Я не виновен»: суд рассмотрит дело о смертельном ДТП под Камышином

В Камышинском районе Волгоградской области завершено расследование резонансного ДТП с трагическими последствиями. 36-летний житель Волгограда, управлявший грузовым автомобилем МАЗ, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть ребенка и тяжкие травмы взрослого.
Инцидент произошел 10 августа 2024 года на 529-м километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». По версии следствия, водитель грузовика при совершении обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4. В результате цепной реакции произошло еще два столкновения с участием Toyota Camry и грузового Volvo.
В результате страшной аварии 7-летняя девочка-пассажир Toyota RAV4 погибла на месте, а 43-летний водитель Toyota Camry получил тяжелые травмы. Водитель грузовика в рамках расследования заявил, что он не виноват в дорожном инциденте.
Несмотря на то, что обвиняемый не признает вину, собранные доказательства позволили следствию завершить расследование и направить дело в Камышинский городской суд. Водителю МАЗа грозит до пяти лет лишения свободы по части 3 статьи 264 УК РФ.