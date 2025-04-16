Пешеходный мост разрушился в ДТП с грузовиком на трассе в Кызылординской области

«16 апреля 2025 года в 15.00 в Кызылординской области на 1629 км автодороги KAZ-06 “граница РФ — Мартук — Ақтөбе — Қарабутақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Хоргос — граница КНР” (в районе комплекса “Қорқыт Ата”, Кармакшинский район) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие», — сказано в сообщении.
Сообщается, что водитель грузовика марки Sitrak, следуя по маршруту Кызылорда — Актобе, нарушил правила перевозки негабаритного груза и задел надземный пешеходный переход.
«В результате столкновения мостовая конструкция была полностью разрушена», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожное покрытие на участке было сухим, прямая трасса II технической категории находилась в исправном состоянии, с четкой дорожной разметкой и установленными знаками согласно дислокации.