Пешеходный мост разрушился в ДТП с грузовиком на трассе в Кызылординской области

«16 апреля 2025 года в 15.00 в Кызылординской области на 1629 км автодороги KAZ-06 “граница РФ — Мартук — Ақтөбе — Қарабутақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Хоргос — граница КНР” (в районе комплекса “Қорқыт Ата”, Кармакшинский район) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие», — сказано в сообщении.