В Самаре разоблачена схема незаконной миграции

Правоохранительные органы выяснили, что задержанные использовали свои служебные полномочия для обеспечения беспрепятственного прохода иностранных граждан с нарушениями миграционного законодательства через железнодорожный вокзал в Самаре. Основной целью их действий было получение личной выгоды, что поставило под угрозу соблюдение закона и безопасность на транспортной инфраструктуре.
На основании собранной информации, переданной УФСБ, Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 и части 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся дальнейшие проверки и следственные действия для установления всех обстоятельств дела.