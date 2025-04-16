В Самаре разоблачена схема незаконной миграции

Правоохранительные органы выяснили, что задержанные использовали свои служебные полномочия для обеспечения беспрепятственного прохода иностранных граждан с нарушениями миграционного законодательства через железнодорожный вокзал в Самаре. Основной целью их действий было получение личной выгоды, что поставило под угрозу соблюдение закона и безопасность на транспортной инфраструктуре.