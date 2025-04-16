«Слава богу, живые!» На Дону из-под завалов вытащили двух шахтёров

Однако двое мужчин — 31-летний Максим Ч. и 40-летний Сергей М. — застряли по другую сторону завала. Почти сутки не было никакой информации от парней, никто не знал, живы ли они, в порядке ли? И вот утром 16 апреля поступила чудесная новость: живы! В удовлетворительном состоянии. И уже — по своим домам. Rostov.aif.ru отправился в посёлок Горняцкий Белокалитвинского района, чтобы больше узнать о парнях — настоящих героях из донской глубинки.