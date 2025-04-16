«Слава богу, живые!» На Дону из-под завалов вытащили двух шахтёров

Со вчерашнего утра вся Ростовская область, если не сказать вся страна, с замиранием сердца следила за судьбой двух горняков, которые оказались в заточении на 125-метровой глубине в результате обвала горной породы на шахте «Садкинская». Когда произошло ЧП, под землёй находилось около 75 человек. Почти всех удалось оперативно вызволить на поверхность.
Однако двое мужчин — 31-летний Максим Ч. и 40-летний Сергей М. — застряли по другую сторону завала. Почти сутки не было никакой информации от парней, никто не знал, живы ли они, в порядке ли? И вот утром 16 апреля поступила чудесная новость: живы! В удовлетворительном состоянии. И уже — по своим домам. Rostov.aif.ru отправился в посёлок Горняцкий Белокалитвинского района, чтобы больше узнать о парнях — настоящих героях из донской глубинки.
«Не спали всю ночь».
Дорога от Ростова до Горняцкого занимает примерно два часа, сначала путь пролегает по федеральной автотрассе, далее начинается холмистая местность, видны насыпи и терриконы. Сразу становится ясно: здесь добывают различные горные породы.
Погода радует весенним солнышком. В самом посёлке — кстати, довольно большом и ухоженном — начинают зацветать плодовые деревья. И почти ничего не говорит о том, что ещё вчера здесь могло случиться страшное.
«Никто сегодня не спал, у нас стресс. Ночь была очень тяжёлой. Жена чуть с ума не сошла. А у них лялька маленькая, только уложили — пока пообщаться с семьёй Сергей нельзя», — отвечает на вопрос корреспондента кума мужчины Елена.
Она рассказывает, что дружит с М. уже почти 17 лет. И всё это время Сергей, как и собственный муж женщины, трудятся на шахте. А здесь — почти все такие.
Елену — женщину лет 40−42, в красной кофте с натянутым на голову капюшоном, нам удалось застать во время обеденного перерыва. Она работает продавцом в мясной лавке. Кстати, магазинов и аптек здесь хоть отбавляй, рядом припаркованы хорошие автомобили — видно, что люди здесь живут в достатке.
Посёлок почти весь одноэтажный. Двое крепких коренастых мужчин стоят у своих автомобилей рядом с магазинами, очевидно, ждут, пока жёны вернутся с покупками. У обоих — большие натруженные руки. Одеты просто, по-спортивному. Выглядят суровыми, брови насупленные.
— Вы, наверное, тоже шахтёры?
— Я работал на той самой шахте, но уже лет 20 назад, — отвечает тот что постарше.
Корреспонденту удаётся узнать адрес Сергея — мужчины, который стал героем поневоле. Вместе с Максимом парням пришлось буквально выживать на большой глубине. Они не запаниковали, сработали чётко и слаженно. Как удалось выяснить, услышали стук спасателей и подали сигнал, после чего мужчин эвакуировали.
С дочкой — не разлей вода.
Едем на улицу Максима Горького. Здесь не так, как на Центральной, где здание администрации и торговая площадь. Грунтовая дорога приводит к старенькой двухэтажке.
«А вот его машина, вон его балкон, где розовое полотенце висит», — указывая рукой то вправо, то влево, говорит соседка Зинаида. О семье Сергея и его жены Юлии она говорит одно лишь доброе: все соседи их знают и уважают. По словам пенсионерки, в этот микрорайон семья переехала около девяти лет назад.
Бабушки во дворе нам рассказали, что Сергей — не разлей вода со своей дочкой, которой два годика. А малышка в отце — сильном и смелом — души не чает, всюду бегает за ним хвостиком.
«Они неразлучны. Он с ней — везде-везде. А мы ещё переживали, хоть бы живой был! Живой? Слава богу», — говорит женщина из дома напротив.
Пообщавшись с жителями, едем на шахту. Она находится примерно в 70 км от Горняцкого…