Гособвинение запросило 12 лет заключения для генерала Шамарина по делу о взятке

В августе того же года он частично признал вину, хотя защита настаивала, что полученная сумма не является взяткой. При этом в июле 2024 года на заседании суда было объявлено, что Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение. Тем не менее, несмотря на позицию защиты, меру пресечения генералу не смягчили и оставили его под арестом.