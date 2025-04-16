Названа причина гибели мужчины во время пожара в уфимском торговом центре

Сегодня, 16 апреля, начальник Управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин на оперативном совещании в городской администрации рассказал, из-за чего погиб мужчина во время пожара в торговом центре «Мир».
Напомним, в минувшую пятницу, 11 апреля, пожар вспыхнул в подсобке парковки ТЦ. Прибывшие на место спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины.
По словам главы УГЗ, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
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