ТАСС: задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

«В отношении Смирнова и Дедова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они задержаны», — сказал собеседник агентства.
В силовых структурах уточнили, что речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.
Алексей Смирнов занимал пост губернатора региона с 16 сентября по 5 декабря 2024 года. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. С 3 ноября 2018 года Смирнов был заместителем губернатора Курской области, с 16 марта 2021-го — первый заместитель губернатора Курской области, а с августа 2022 года — председатель правительства области. Дедов был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области 20 мая, а 27 декабря он также уволился по собственному желанию.
В декабре 2024 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) были арестованы генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин. По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий при строительстве фортификационных сооружений составил около 800 млн рублей.