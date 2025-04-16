ТАСС: задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

Алексей Смирнов занимал пост губернатора региона с 16 сентября по 5 декабря 2024 года. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. С 3 ноября 2018 года Смирнов был заместителем губернатора Курской области, с 16 марта 2021-го — первый заместитель губернатора Курской области, а с августа 2022 года — председатель правительства области. Дедов был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области 20 мая, а 27 декабря он также уволился по собственному желанию.