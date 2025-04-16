Латвийские силовики избили и выдворили двух мигрантов в Белоруссию

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. С участием переводчика мужчины пояснили, что хотели попасть в европейскую страну через Латвию, но по пути столкнулись с латвийскими военнослужащими, которые разбили их мобильные телефоны, а после жестоко избили иностранцев ногами и металлическими дубинками», — говорится в сообщении. Отмечается, что после этого «искалеченных людей насильно выдворили в Беларусь».