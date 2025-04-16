Латвийские силовики избили и выдворили двух мигрантов в Белоруссию

«На латвийской границе в очередной раз избили беженцев и выдворили в Беларусь», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
Поясняется, что днем 15 апреля вблизи границы с Латвией на территории Верхнедвинского района (Витебская область) местный житель обнаружил двух избитых иностранцев. Пострадавших доставили в учреждение здравоохранения, где им оказали медицинскую помощь.
«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. С участием переводчика мужчины пояснили, что хотели попасть в европейскую страну через Латвию, но по пути столкнулись с латвийскими военнослужащими, которые разбили их мобильные телефоны, а после жестоко избили иностранцев ногами и металлическими дубинками», — говорится в сообщении. Отмечается, что после этого «искалеченных людей насильно выдворили в Беларусь».
Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.