Требовали выкуп в полмиллиона: 23-летнего стерлитамакского студента похитили четверо мужчин

В Башкирии задержали четырех мужчин по подозрению в похищении 23-летнего жителя Стерлитамака. Как сообщили в пресс-службах Следственного комитета и МВД республики, инцидент произошел вчера утром — 15 апреля.
По данным следствия, злоумышленники, угрожая ножом и пневматическим пистолетом, насильно посадили потерпевшего в автомобиль и увезли его в Уфу. Как установили правоохранительные органы, причиной преступления стал конфликт из-за денежного долга.
По информации МВД, похитители потребовали у родственников жертвы 500 тысяч рублей. Оперативникам удалось быстро установить местонахождение подозреваемых — квартиру на улице Маяковского в Уфе, где потерпевший был освобожден.
На месте изъяты нож и пневматический пистолет, которые, по предварительным данным, и использовались при совершении преступления.
Как выяснилось, конфликт возник на почве финансовых разногласий. Потерпевший одолжил одному из подозреваемых свой автомобиль для работы, но тот повредил машину и некачественно ее отремонтировал. Позже, взяв у того же человека деньги в долг, он вернул только часть суммы. Когда потерпевший отказался платить оставшуюся часть, сославшись на плохой ремонт авто, подозреваемый неожиданно увеличил сумму долга до полумиллиона рублей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия и оружия. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.
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