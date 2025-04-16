Требовали выкуп в полмиллиона: 23-летнего стерлитамакского студента похитили четверо мужчин

Как выяснилось, конфликт возник на почве финансовых разногласий. Потерпевший одолжил одному из подозреваемых свой автомобиль для работы, но тот повредил машину и некачественно ее отремонтировал. Позже, взяв у того же человека деньги в долг, он вернул только часть суммы. Когда потерпевший отказался платить оставшуюся часть, сославшись на плохой ремонт авто, подозреваемый неожиданно увеличил сумму долга до полумиллиона рублей.