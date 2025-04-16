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В Ростовской области пожар унес жизнь 33-летнего мужчины

Пожар в частном доме: В Орловском районе мужчина погиб в огне.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Орловском Ростовской области произошла страшная трагедия — при пожаре в частном доме погиб 33-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.

Трагедия произошла в переулке Кировском, где полностью выгорело четыре квадратных метра жилого помещения. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. На место вызова оперативно прибыли восемь пожарных на двух спецмашинах. Возгорание было быстро локализовано и ликвидировано.

При осмотре помещения обнаружено тело погибшего хозяина дома. Им оказался 33-летний мужчина. Сейчас специалисты устанавливают точную причину возгорания.