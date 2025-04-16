В Ростовской области пожар унес жизнь 33-летнего мужчины

В поселке Орловском Ростовской области произошла страшная трагедия — при пожаре в частном доме погиб 33-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.
Трагедия произошла в переулке Кировском, где полностью выгорело четыре квадратных метра жилого помещения. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. На место вызова оперативно прибыли восемь пожарных на двух спецмашинах. Возгорание было быстро локализовано и ликвидировано.
При осмотре помещения обнаружено тело погибшего хозяина дома. Им оказался 33-летний мужчина. Сейчас специалисты устанавливают точную причину возгорания.